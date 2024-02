Vitilience : 20 démonstrateurs pour adapter la vigne au climat

À l'occasion du Salon international de l'agriculture, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a signé la charte d'engagement du projet Vitilience, pour des démonstrateurs régionaux sur l'adaptation au changement climatique de la vigne. Inscrit dans le plan d'action et d'adaptation de la filière, ce projet est porté par l'Institut de la vigne et du vin (IFV) et une vingtaine de partenaires (Institut technique, Inrae, chambres d'agriculture, interprofessions…). Il vise la mise en place de vingt démonstrateurs afin d'identifier des solutions et stimuler leur développement et leur appropriation. « C'est par une combinaison de solutions que les systèmes seront plus résilients demain », indique le communiqué de presse du ministère. Vitilience bénéficiera d'un financement de 5 millions d'euros en 2024 et 2,4 millions en 2025.

Des travaux, menés par l'Inrae, ont déjà pointé du doigt l'impact du changement climatique sur les vignes : avancement de la floraison et des périodes de récolte, augmentation du degré alcoolique, baisse de l'acidité du raisin, modification des profils aromatiques… Plusieurs solutions sont envisagées : relocalisation des vignes, mais aussi évolution du matériel végétal pour résister au stress hydrique ou à la hausse des températures, changements d'orientation et de densité des rangs…