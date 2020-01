Chaleur : l'Ademe lance des appels à projets biomasse, solaire et combustibles solides de récupération

Ce lundi 27 janvier, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a annoncé le lancement de trois appels à projets à destination des entreprises pour soutenir la production de chaleur renouvelable, à partir de biomasse, d'énergie solaire ou de combustibles solides de récupération (CSR). Les entreprises peuvent candidater à un ou plusieurs de ces appels à projets avant le 14 mai 2020.

« Ces 3 appels à projets s'inscrivent dans le cadre du "Fonds chaleur" pour la production et la distribution de chaleur et de froid à partir d'énergies renouvelables et de récupération comme la biomasse, la géothermie ou le solaire et du "Fonds économie circulaire" pour la prévention, la collecte et la valorisation des déchets », précise l'Ademe.

L'appel à projets biomasse chaleur industrie agriculture et tertiaire (BCIAT) concerne les entreprise produisant plus de 12 000 mégawattheures (MWh) de chaleur à partir de biomasse par an.

L'appel à projet « grandes surfaces solaires thermiques » permet le financement d'installations de production de chaleur moyenne température (inférieur à 110°C) à partir d'énergie solaire. « Il concerne les installations dont la production énergétique est supérieure à 200 MWh par an, ou [dont la surface des capteurs dépasse 500 m2] pour l'industrie, les secteurs tertiaires et agricoles, et 700 MWh par an, ou [dont la surface des capteurs dépasse 1 500 m2] pour les installations couplées à un réseau de chaleur avec stockage », précise l'Ademe.