Agriculture : les prochaines mesures de simplification sur la table

Il y a d'un côté les gesticulations populistes et les promesses gouvernementales sur les plateaux de TV et le congrès de la FNSEA de laminage du code de l'environnement avec ce projet de loi sur la souveraineté agricole dicté par l'agrobusiness et il y a de l'autre côté le principe de non-régression environnementale que connaissent désormais plutôt bien le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel.

Extrait de l'analyse de Meryem DEFFAIRI, Maître de conférences à l'université Panthéon-Assas, publiée en 2022 sur le site du Conseil constitutionnel : "En vertu de ce principe(39), la protection de l'environnement, assurée par des dispositions législatives et réglementaires, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Le principe de non-régression s'inscrit donc pleinement dans une approche finaliste du droit de l'environnement dont il semble difficile de se priver, à terme, au niveau constitutionnel.

Alors que le Conseil d'État(40) a déjà eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur l'application de ce principe et de lui reconnaître un contenu substantiel(41), les décisions récentes rendues par le Conseil constitutionnel sur saisine parlementaire ouvrent des pistes pour « constitutionnaliser » ce principe via son rattachement à la Charte."

Bon courage donc aux juristes de Matignon et du 78 rue de Varenne pour leur projet de loi dont l'espérance de vie risque d'être très courte !

Pégase | Aujourd'hui à 14h40