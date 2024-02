Pour construire plus de logements, Gabriel Attal mise sur la « densification douce »

En déplacement à Villejuif (Val-de-Marne), le Premier ministre a présenté une série de mesures pour répondre à la crise du logement. Accompagné de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, et de Guillaume Kasbarian, ministre du Logement, Gabriel Attal a annoncé un programme d'accélération de 22 opérations d'aménagement. Des « territoires engagés pour le logement » où seront expérimentés de nouveaux outils juridiques pour faire sortir de terre 30 000 logements à l'horizon 2027. L'exécutif veut ainsi « accélérer » avec des aides financières, une méthodologie inspirée de celle mise en place pour les chantiers de Jeux olympiques à Paris et des partenariats avec les collectivités concernées.

Afin de concilier ces nouvelles constructions avec l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), le Gouvernement mise sur la « densification douce, verticale par la surélévation et horizontale pour le pavillonnaire par le partage de terrains déjà artificialisés », explique-t-on dans l'entourage du Premier ministre. Gabriel Attal déclare « assumer le modèle de maison individuelle » tout en proposant « une construction maîtrisée » en collaboration « avec les maires et les habitants ». L'idée est de travailler avec les communes volontaires pour sensibiliser les propriétaires de maisons à la construction d'une seconde habitation sur le même terrain. « Nous allons lancé des expérimentations et identifier les blocages juridiques et administratifs potentiels », explique le cabinet de Premier ministre.

Sur la surélévation, encore trop peu utilisée en France aux yeux du Gouvernement, l'exécutif veut encourager la réalisation de diagnostics de potentiel par les bailleurs sociaux et les collectivités. Pour « montrer l'exemple », il financera un diagnostic dans toute l'Île-de-France.

Outre cette densification, le Gouvernement mise sur la transformation de bureaux en logements et la rénovation et la construction hors site.

Plusieurs de ces mesures seront traduites sur le plan législatif dans le projet de loi sur les copropriétés dégradées.