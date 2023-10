Apo Invest promeut les contrats de performance énergétique dans l'industrie et le tertiaire

La société holding Apo Invest, détenue à 51 % par Aponergy, à 37 % par la Banque des territoires et à 12 % par Johes, propose une solution de tiers-financement aux entreprises des secteurs de l'industrie et du tertiaire, qui souhaitent réduire leur empreinte carbone et leur facture énergétique. Les partenaires promeuvent ainsi le recours aux contrats de performance énergétique (CPE), ainsi qu'aux contrats de cogénération (production de chaleur et d'électricité).

Les travaux pris en charge peuvent porter sur la performance énergétique des bâtiments (optimisation d'éclairage ; régulation du chauffage, de la climatisation ...), des utilités industrielles (groupes de froid, variateurs de vitesse…) et la production énergétique (chaleur, électricité…). « Grâce aux contrats de performance énergétique portés par Apo Invest, les entreprises bénéficiaires des travaux n'ont pas à faire l'avance des investissements et rémunèrent Apo Invest une fois que les installations sont mises en service, sur la base de redevances qui prennent en compte l'atteinte de la performance énergétique », expliquent les partenaires dans un communiqué.

Dix premiers CPE et deux contrats de cogénération ont déjà été financés au bénéfice de PME du secteur de l'industrie de l'agroalimentaire. Les CPE visent une baisse de 20 à 60 % de la facture énergétique, selon la nature des travaux. Seront évitées chaque année 650 tonnes équivalent CO 2 pour l'ensemble des douze projets.

« Les solutions techniques des CPE englobent des investissements de pure efficacité énergétique, et de façon presque systématique, des solutions d'effacement partiel du réseau tel que le photovoltaïque en autoconsommation. Tous nos systèmes ont en commun la caractéristique d'être intégrés sur le réseau domestique du client. Apo Invest est une plateforme qui va permettre de massifier la réalisation de CPE tiers-financés », se félicite Analia Guitart, présidente d'Aponergy.