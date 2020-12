Nucléaire : l'ASN réclame un inventaire des déchets de moyenne activité les plus anciens

Un siècle de nucléaire français dans le sous-sol de Bure?

Comment l‘Andra a-t-elle prévu de stocker en profondeur les déchets nucléaires les plus dangereux ? Quels sont les risques ? Dans ce reportage vidéo, Actu-Environnement mène l'enquête et vous plonge à 500 mètres sous terre pour comprendre les enjeux de ce projet séculaire et polémique.