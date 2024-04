Les acteurs de l'élimination du carbone s'organisent pour promouvoir leur filière

Consultants, développeurs de solutions ou de services, acheteurs, investisseurs… Une trentaine d'acteurs du stockage et de l'élimination du carbone ont officiellement lancé l'Association française pour les émissions négatives (Afen), jeudi 4 avril. Leur objectif : mobiliser leur collectif pour élaborer, mettre à l'échelle et mettre en œuvre des solutions efficaces, solides et économiquement viables, mais plus généralement sensibiliser les acteurs publics et privés à la nécessité de développer les filières d'élimination du dioxyde de carbone (EDC). Alors que des appels à la prudence ont été lancés, par le Haut Conseil pour le climat notamment, l'association vise à structurer ce marché émergent en capitalisant sur les atouts du pays et à mobiliser les pouvoirs publics en sa faveur.

Un portefeuille diversifié sera nécessaire au pays pour atteindre ses objectifs en matière de neutralité, alors que ses puits de carbone sont en déclin du fait même du réchauffement climatique, estiment les membres de l'association. Les états-Unis ont déjà mis en place plusieurs mécanismes de soutien à cette filière via des programmes de financement, des avantages fiscaux et des achats publics, soulignent-ils également. Quant à l'Allemagne, elle étudie la possibilité d'inclure l'EDC dans sa stratégie climatique nationale. « Le Gouvernement doit réagir », insiste Sylvain Delerce, directeur de recherche associé de l'ONG européenne Carbon Gap.