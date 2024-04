L'association Recycler mon véhicule est agréée pour la REP VHU

L'association Recycler mon véhicule a été agréée comme éco-organisme dans le cadre de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) chargée de la gestion des véhicules hors d'usage (VHU) et ce, jusqu'au 31 décembre 2029. C'était l'une de ses ambitions lors de sa création, début 2024, à l'initiative d'adhérents de la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle (CSIAM). Il s'agit du premier éco-organisme agréé sur cette période. Treize constructeurs internationaux sont à l'origine de ce projet : BMW, Bombardier Recreational Products (BRP), Ducati, Kawasaki, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Peugeot Motocycles, Porsche, Triumph, Volvo Cars, Smart, Yamaha et Zero Motorcycles.

Conformément aux objectifs de la filière REP pour la période 2024 à 2028, Recycler mon véhicule compte encourager l'écoconception, prolonger la durée de vie des véhicules, soutenir les acteurs de la filière VHU, participer à des projets de développement de la collecte et du traitement des déchets, ou encore promouvoir le recyclage et la valorisation des déchets.

Sur ce dernier point les objectifs sont clairs : la proportion des pièces réutilisées et recyclées devra atteindre 85 % (sur toute la durée d'agrément). Si l'on ajoute la valorisation énergétique, 95 % de la masse des voitures et des deux ou trois-roues devront être valorisés. À cela s'ajoute des objectifs de recyclage de certains matériaux présents dans les voitures et utilitaires. Ils concernent d'abord le verre, avec des cibles fixées à 50 % en 2026 et à 65 % en 2028. Et surtout les plastiques : 65 % en 2026 et 70 % en 2028 pour le polypropylène (PP) et le polyéthylène (PE).