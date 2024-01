Accès aux réseaux électriques : des ateliers pour faire émerger un tarif soutenable

Quel sera le prix à payer pour utiliser un réseau électrique ? C'est ce que devront contribuer à déterminer les ateliers en ligne lancés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ce vendredi 19 janvier, à l'intention des personnes intéressées. Tous les quatre ans, cette autorité administrative revoit les tarifs d'accès à leurs infrastructures de gaz et d'électricité applicables par les opérateurs. Cette taxe doit couvrir leurs frais et leur permettre d'exercer leur activité de manière efficace. La réflexion portera sur trois volets : la façon dont les coûts seront répercutés sur les utilisateurs, le montant du revenu qui sera attribué au gestionnaire et les mécanismes de contrôle de l'efficacité économique et qualitative de l'opérateur.

À ce stade, la CRE a prévu cinq ateliers thématiques répartis entre les mois de janvier et de juillet, destinés à alimenter ses analyses : structure du turpe (tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité), accessibilité et valorisation des données, enjeux d'accélération des raccordements, mobilisation des flexibilités, niveau et régulation incitative des investissements, performance et qualité de service. Organisé avec des représentants du Syndicat des énergies renouvelables (SER), de Réseau de transport d'électricité (RTE), du collectif Luciole et d'Enedis, un sixième, complémentaire, portera sur les freins à l'accessibilité aux données clés pour les acteurs.

Ces travaux serviront à la préparation des prochains tarifs de transport et de distribution d'électricité (dits Turpe HTB et HTA-BT), qui entreront en vigueur le 1er août 2025. Les orientations finales de la CRE, nourries de ces échanges, seront présentées dans le cadre d'une consultation publique prévue au second semestre 2024. Cette démarche s'avère particulièrement importante dans le contexte actuel de l'électrification des usages et du développement rapide de la production décentralisée, tous les deux à l'origine d'une accélération des dépenses d'investissement. Ces tarifs d'infrastructures devront être soutenables et lisibles, mais aussi favoriser la flexibilité de la consommation et l'efficacité des raccordements.