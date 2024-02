Award Heu : lancement d'un projet européen pour mieux intégrer les solutions de réutilisation des eaux

Le projet Award Heu (pour Alternative Water Resources and Deliberation Process to Renew Water Supply Strategic Planning) est désormais officiellement lancé : l'Office international de l'eau, coordonnateur du projet, accueille, les 27 et 28 février dans son siège parisien, l'événement qui marque son coup d'envoi. Ce projet, d'un montant de 3,4 millions d'euros, est financé par le programme Horizon Europe de la Commission européenne. Durant trois ans, il s'attachera à comprendre comment mieux intégrer des ressources (1) en eau non conventionnelle dans la planification stratégique de l'approvisionnement.

Pour cela, il suivra six objectifs : tout d'abord, le codéveloppement d'une base de connaissance sur les eaux non conventionnelles et leurs bénéfices ; la sensibilisation de la société à la pénurie d'eau ; la création d'une communauté de pratique ; les tests des solutions pour élaborer des plans stratégiques d'approvisionnement en eau ; l'accompagnement du processus de prise de décision de la conception à l'évaluation dans des études de cas ; l'exploration des opportunités de transfert des solutions. Les quatre cas d'expérimentation se situeront à Chypre, en Espagne, en Italie et en Roumanie.

Parmi les partenaires figurent également, pour la France, l'université Paris-Saclay et le pôle de compétitivité Aqua-Valley.