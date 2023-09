© Jérôme Sevrette - Andia

Reut, le défi d’une multiplication par dix d’ici à 2030

Avec 62 réutilisations effectives et 80 projets en cours d'étude, les projets de réutilisation des eaux usées épurées restent à un niveau stable depuis quelques années. La volonté du Gouvernement - affirmée notamment lors des Assises de l’eau en 2019, puis plus récemment lors de la présentation du Plan eau – vise pourtant à développer les usages de ces « eaux non conventionnelles », notamment d’atteindre 10 % de réutilisation d’ici à 2030. L’idée ? Les volumes utilisés, par exemple pour l’irrigation ou l’arrosage d’espaces verts, permettent de moins solliciter les réserves et de préserver les usages qui requièrent de l’eau potable. Initialement frileux, le ministère de la Santé semble désormais partager cette volonté, indiquant que « la balance bénéficie/risque change[ait] profondément d’équilibre » et que le risque de « manque d’eau potable est aussi important que celui du risque sanitaire. Les territoires plus particulièrement visés pour l'implantation de ces projets ? La zone littorale, pour ne pas priver les cours d’eau d’un volume parfois indispensable en été. Pour y parvenir, une lente mutation du cadre réglementaire est en cours, notamment pour couvrir de nouveaux usages (plus ou moins avancés) comme le nettoyage de voirie, l’utilisation pour les chasses d’eau ou dans l’agroalimentaire. Des évolutions parfois trop lentes au goût des porteurs de projets.