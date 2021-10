Batterie : lancement d'un appel à projets pour des solutions innovantes

Lundi 18 octobre, le ministère de la Transition écologique et celui chargé de l'Industrie ont annoncé le lancement d'un appel à projets portant sur les solutions et technologies innovantes pour les batteries. Inscrit dans le cadre du quatrième Programme d'investissements d'avenir (PIA4) et du plan France Relance, « cet appel à projets vise à développer une offre nationale sur toute la chaîne de valeur des batteries en soutenant la recherche, l'innovation et le premier déploiement industriel de projets pertinents », expliquent Roquelaure et Bercy. Le gouvernement devrait par ailleurs présenter prochainement une stratégie nationale « plus globale » en matière de soutien au stockage d'énergie par batteries, font-ils savoir.

L'appel à projets est ouvert jusqu'au 10 janvier 2023, via Bpifrance. Il fera l'objet de trois relevés intermédiaires, le 30 novembre 2021, le 30 mars 2022 et le 13 septembre 2022.

Les projets susceptibles d'être retenus doivent concourir « [au développement] d'une offre nationale, de l'extraction des matériaux stratégiques au recyclage ». Concrètement, les pouvoirs publics ont retenu quatre thèmes prioritaires : les composants nécessaires à la fabrication des cellules des batteries au lithium-ion ; les nouvelles électrochimies de batteries, réduisant notamment les prélèvements en cobalt et en nickel ; les procédés de fabrication et de reconditionnement des batteries ; et les systèmes et packs batteries innovants.