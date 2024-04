Bois : le Gouvernement poursuit son soutien envers les nouvelles voies de valorisation

Le 17 avril, le Gouvernement a annoncé renouveler deux appels à projets destinés à soutenir la filière du bois sous ses diverses formes de valorisation, « en cohérence avec le contrat stratégique de la filière pour la période 2023-2026 » souligne-t-il. Les deux dispositifs sont pilotés par l'Agence de la transition écologique (Ademe) et sont financés sur le budget du ministère de l'Agriculture et du Fonds chaleur. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 27 juin.

Le premier des deux dispositifs, intitulé « Biomasse chaleur pour l'industrie du bois (1) » (ou BCIB), a été initialement lancé en mars 2023. Il vise à accompagner le déploiement de nouveaux moyens de production thermique à partir de biomasse pour le séchage du bois utilisé comme matériau, notamment en autoconsommation. La capacité des projets déposés doit nécessairement être supérieure à 3 000 mégawattheures par an (MWh/an), mais le Gouvernement invite les porteurs des projets situés entre 1 200 et 3 000 MWh/an à « contacter dès à présent les correspondants biomasse énergie de leur direction régionale de l'Ademe ».

Le second, baptisé « Industrialisation performante des produits bois (2) » (ou IPPB), comporte quatre cibles de soutien : la « valorisation des ressources bois issues de peuplements sous-exploités, sinistrés, dépérissants ou vulnérables » et « des ressources bois en fin de vie pour la construction, l'ameublement ou l'emballage » ; l'optimisation par « l'écoconception (ou) l'efficacité énergétique » des processus industriels et la « diversification (locale) des unités de transformation du bois ». Il peut s'agir de projets opérationnels, auquel cas un coût d'investissement d'au moins un million d'euros est demandé, ou des projets de recherche et développement, requérant au moins 500 000 euros.