Longtemps au service des acteurs privés de la filière bois, notamment en tant que président de France Bois Forêt, Michel Servant est désormais chargé de la planification écologique de la forêt.

La fonction avait été créé par un décret, publié au Journal officiel du 5 avril dernier. C'est finalement Jean-Michel Servant qui l'occupera, en devenant pour trois ans le premier délégué interministériel « à la forêt, au bois et à ses usages ». En lien avec quatre ministères – Économie, Intérieur, Agriculture et Transition écologique –, celui-ci aura pour mission de promouvoir, de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la planification écologique de la forêt, ainsi que de la transformation du bois et de ses usages.

Dans ce cadre, il aura notamment pour mission d'articuler de façon cohérente les politiques pbliques dans ce domaine : renouvellement forestier, restauration de l'équilibre sylvo-cynégétique, massification de la gestion durable des forêts, en particulier de la forêt privée, protection des forêts contre les incendies, renforcement de la structuration des filières de transformation, articulation entre les usages, économie circulaire, protection des écosystèmes…

Diplômé de l'école Polytechnique, Jean-Michel Servant connaît bien les enjeux du secteur, puisqu'il y a fait toute sa carrière en tant que consultant, directeur général de la Société de mobilisation, de production et de valorisation de bois (SMCA) ou directeur du pôle bois de la Société forestière de la CDC, avant de prendre en charge la présidence du syndicat interprofessionnel de la filière forêt-bois, France Bois Forêt.

Saluée par le Comité interprofessionnel du bois-énergie (CIB) ou par la Fédération nationale des forestiers privés, cette nomination inquiète cependant certaines associations de défense des forêts, comme SOS Forêt ou Canopée, qui craignent une approche « lobbyiste » du nouveau délégué, en faveur des acteurs privés. Pour Sylvain Angerand, coordinateur des campagnes de Canopée, elle constituerait même un « nouveau signal d'alerte de la mainmise de la filière sur un débat qui concerne l'ensemble de la société : l'avenir de notre forêt ».