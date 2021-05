Bouygues Bâtiment France Europe va utiliser 30 % de bois français dès 2021

Le constructeur Bouygues Bâtiment France Europe s'engage à utiliser 30 % de bois français pour ses projets dès 2021 et 50 % en 2025. Le 6 mai, le groupe a signé un accord avec la Fédération nationale du bois (FNB) et le label Bois de France visant à soutenir le développement de la filière bois en France. Il a également signé un contrat-cadre avec le fabricant Piveteaubois, pour la fourniture de panneaux en bois lamellé croisé (CLT) labellisés Bois de France. Ce contrat est conclu pour deux ans et demi. Leur partenariat couvre tout le périmètre d'intervention de Bouygues Bâtiment France Europe : France, Royaume-Uni, Suisse et le reste de l'Europe où Bouygues Construction réalise des opérations. L'engagement de l'entreprise « porte sur 25 000 m2 de CLT, des délais et conditions logistiques préférentiels et une utilisation minimum de 80 % de bois labellisé Bois de France », précise le groupe dans un communiqué.

Bouygues Construction vise à faire 30 % de ses ouvrages en bois d'ici 2030. « Construire autrement et réduire l'empreinte carbone de nos opérations sont deux priorités pour Bouygues Bâtiment France Europe. La construction bois et biosourcée répond à ces deux enjeux. Notre ambition WeWood se concrétise aujourd'hui par de nombreux projets sur tous types de produits et tout le territoire français », a déclaré Nicolas Borit, directeur général délégué chez Bouygues Construction.

Cet engagement est une réponse directe à la prochaine réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE 2020), qui s'appliquera en France à compter de janvier 2022 et qui promeut le stockage de carbone par les matériaux biosourcés.