Un important bureau d'ingénierie et de conseil ouvre une filiale consacrée à l'environnement

Un nouvel acteur émerge dans le secteur de l'ingénierie et du conseil écologiques. Le 27 mars, Ingérop, bureau d'ingénierie et cabinet de conseil francilien, a annoncé créer une filiale consacrée à la gestion des projets en lien avec l'environnement. Baptisée Actierra, celle-ci prendra en charge le « pilotage à 360° de projets, climat, eau, aménagement et construction durables, biodiversité et environnement réglementaire » et « tout au long (de leur) cycle de vie ».

Cette nouvelle filiale sera confiée à deux cadres de la maison-mère, jusqu'ici responsables des questions de développement durable : Simon Dumoulin et Coralie Balère. Environ 230 des 3 000 salariés du groupe les accompagneront, sous la direction de Judith Jiguet, directrice de l'écologie et de la stratégie d'Ingérop depuis septembre 2023. L'entreprise est impliquée dans la conception de plusieurs infrastructures et sites industriels : une grande usine de produits pharmaceutiques à Toulouse, le tronçon ouest de la future ligne 15 du métro parisien, deux unités de production et de stockage d'hydrogène avec la société Hynamics d'EDF ou encore un aménagement pour améliorer la prévention des crues pour le Syndicat isérois des rivières Rhône-Aval (Sirra).