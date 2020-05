Un calendrier révisé pour la RE 2020 et les autres réformes en cours

A l'occasion d'une réunion avec les acteurs de la performance énergétique des bâtiments, le Gouvernement a annoncé un nouveau calendrier de mise en oeuvre des principales réformes en cours. Les secrétaires d'Etat à la transition écologique et à la cohésion des territoires, Emmanuelle Wargon et Julien de Normandie ont justifié ces reports au regard de la situation sanitaire, notamment à cause du décalage des consultations réglementaires. Mais les ministres ont rappellé que l'ambition restait inchangée. « Cette crise sanitaire a rendu l'organisation des concertations et consultations plus complexe. Or ce travail de concertation est indispensable pour fixer collectivement une ambition environnementale à la fois exigeante et soutenable dans un contexte de reprise, expliquent les ministres dans un communiqué commun. Dans la continuité de l'expérimentation E+C- qui préfigure la réglementation depuis 2017, l'ensemble des acteurs devra également bénéficier d'une période de plusieurs mois pour poursuivre l'appropriation des règles, entre leur officialisation et leur entrée en vigueur.»

Le calendrier de la RE 2020 est donc ajusté : les concertations se poursuivront pendant l'été pour permettre à tous les acteurs concernés d'y prendre part. La publication des textes réglementaires (décrets et arrêté) interviendra fin 2020 ou au plus tard au tout début de l'année 2021. La nouvelle réglementation entrera en vigueur à l'été 2021.

La phase de simulation lancée en janvier afin d'éclairer les choix des indicateurs et niveaux de performance pertinents pour la RE 2020 s'achèvera courant mai. A l'issue de ces simulations, les ministères mettront leurs résultats à disposition des acteurs, ainsi que l'outil qui aura été utilisé pour les réaliser. La présentation des résultats lancera une nouvelle étape de concertation avant l'été 2020 pour poser les bases d'un label facultatif permettant de préfigurer les « bâtiments exemplaires de demain ».

Les délais des autres réformes en cours comme le diagnostic de performance énergétique (DPE) ou le label reconnu garant de l'environnement (RGE) ont également été ajustés selon le tableau suivant :