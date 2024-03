Rénovation : Cerqual propose une certification pour devenir un professionnel « RGE offre globale »

La mention RGE, pour « Reconnu garant de l'environnement », est un signe de qualité destiné aux professionnels du bâtiment spécialisés dans la rénovation énergétique. Disposer de ce label est aussi indispensable pour participer à des chantiers éligibles aux aides publiques. Aujourd'hui, l'organisme certificateur Cerqual Qualitel Certification lance CertiRénov, sa nouvelle certification qui permet aux professionnels de disposer de la mention « RGE offre globale ». « L'objectif est double : répondre aux professionnels souhaitant s'engager dans la rénovation d'ampleur, leur assurer un accompagnement de proximité ; et permettre aux particuliers d'accéder aux aides financières, tout en bénéficiant d'un signe de qualité reconnu », souligne la filiale de l'association Qualitel dans un communiqué.

La certification CertiRénov est ouverte à tous les professionnels, tels que les maîtres d'œuvre, constructeurs ou promoteurs, entreprises générales, artisans, groupements d'entreprises, coopératives, etc. Elle atteste de la capacité d'une entreprise à concevoir et réaliser, dans le cadre d'une offre globale, un ensemble de travaux de rénovation visant à améliorer la performance énergétique d'un logement ou bâtiment. Les travaux concernent les domaines suivants : isolation (murs, planchers bas, toiture, planchers de combles perdus ou de toiture terrasse, menuiseries), chauffage, ECS (eau chaude sanitaire) et ventilation. CertiRénov garantit également la capacité de l'entreprise à accompagner le particulier tout au long du projet.

Par ailleurs, le nombre d'entreprises labellisées RGE évolue peu depuis plusieurs années, allant jusqu'à diminuer en 2023. Parmi les mesures prévues par le Gouvernement pour simplifier l'accès à ce label figurent la dématérialisation des dossiers de demande de cette qualification, l'instauration d'un dispositif de validation des acquis par l'expérience et le doublement de la durée de la qualification de quatre à huit ans.