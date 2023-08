La chasse de trois oiseaux est suspendue par arrêtés jusqu'en juillet 2024

Le ministère de la Transition écologique a pris trois arrêtés parus au Journal officiel du 4 août 2023 suspendant la chasse de trois espèces d'oiseaux en France métropolitaine jusqu'au 30 juillet 2024. Il s'agit de la tourterelle des bois, de la barge à queue noire et du courlis cendré, trois espèces inscrites sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature (UICN). La chasse de la barge à queue noire et du courlis cendré est suspendue depuis 2019.

Face à leur état de conservation et tenant compte notamment de l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage rendu en juillet, ainsi que des observations formulées lors des consultations du public réalisées en juillet, leur chasse est donc suspendue pour un an. Une prolongation qui n'est pas nouvelle : la LPO s'agace de ces « consternantes sagas juridiques ». Trois arrêtés similaires interdisaient en effet ces chasses jusqu'au 30 juillet dernier. L'association réclame donc une protection durable en mettant fin à la chasse d'espèces d'oiseaux en mauvais état de conservation et inscrites sur la liste rouge de l'UICN, au nombre de 20 – ce dont Emmanuel Macron s'était engagé en 2017.