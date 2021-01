Climat : la Commission européenne s'attaque aux fuites de méthane dans le secteur de l'énergie

La Commission européenne veut légiférer pour prévenir les fuites de méthane dans le secteur de l'énergie. Elle lance, jusqu'au 26 janvier 2021, une consultation publique sur un projet de règlement. « Le méthane est un puissant gaz à effet de serre, juste derrière le CO 2 . Il est essentiel de s'y attaquer pour ralentir le réchauffement climatique », souligne la Commission. Ce texte est prévu dans le cadre de la stratégie, présentée en octobre dernier par la Commission pour réduire les émissions de méthane sur le territoire européen et à l'international. Les secteurs de l'énergie mais aussi des déchets de l'agriculture sont ciblés. Mais« c'est dans le secteur de l'énergie que l'on peut réduire les émissions le plus rapidement et au moindre coût », avait précisé le commissaire à l'Énergie, Kadri Simson. Les infrastructures gazières et pétrolières sont particulièrement visées.

L'exécutif européen prévoit d'adopter son projet de règlement au quatrième trimestre 2021. La Commission envisage des règles « contraignantes » sur la surveillance, la notification, la vérification, la détection des fuites et la réparation dans le secteur de l'énergie. Elle examinera de nouvelles règles sur la ventilation mais aussi le torchage de routine. Des mesures seront aussi prises pour l'utilisation et la réduction des émissions de méthane provenant de mines de charbon actives ou abandonnées.

Cette proposition législative « contribuera à atteindre l'objectif ambitieux de l'UE en matière de climat pour 2030 et son objectif de neutralité climatique pour 2050 », indique la Commission.