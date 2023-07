REP DEEE : Soren a collecté 3 848 tonnes de panneaux solaires usagés en 2022

En 2022, 3 848 tonnes de panneaux solaires usagés ont été collectées, soit une hausse de 13 % en un an, rapporte Soren. Cette progression fait suite à deux années de recul de la collecte (en 2019, elle était de l'ordre de 4 800 tonnes). En 2021, l'éco-organisme chargé des panneaux photovoltaïques dans le cadre de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) chargé des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) expliquait avoir en ligne de mire une collecte de 15 000 tonnes en 2025 et de plus de 37 000 tonnes en 2030.

La collecte de Soren en métropole s'élève à 3 103 tonnes, notamment en Occitanie (684 tonnes), Nouvelle-Aquitaine (543 tonnes) et Auvergne-Rhône-Alpes (427 tonnes). À cela s'ajoutent 745 tonnes en provenance des régions d'outre-mer, dont 575 tonnes venues de Guadeloupe. L'essentiel a été collecté sur sites, soit 3 600 tonnes.

Au total, 5 005 tonnes ont été traitées, l'an dernier : 4 210 tonnes ont été recyclées (soit 84 % du total), 602 tonnes éliminées (12 %) et 186 tonnes valorisées énergétiquement (4 %).

Enfin, le nombre d'adhérents de Soren continue de progresser. L'éco-organisme compte désormais 395 metteurs sur le marché, au lieu de 350 un an plus tôt. Sans surprise, les volumes mis sur le marché suivent la progression du photovoltaïque en 2022 : quelque 4 gigawatts ont été posés en France (hausse de 33 % en un an), ce qui représente plus de 10 millions de panneaux (+ 23 %), soit 230 000 tonnes (+ 25 %) à collecter et à traiter d'ici une vingtaine d'années.