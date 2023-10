Élisabeth Borne met le cap sur les quartiers résilients et la rénovation des copropriétés

Ce vendredi 27 octobre, à Chanteloup-les-Vignes, la Première ministre a présidé le Comité interministériel des villes, où elle a annoncé des mesures qui visent notamment à accélérer la transition écologique des quartiers populaires.

« Quand on pense à la politique de la ville, la transition écologique n'apparaît pas toujours comme une priorité. Et pourtant, alors que les conséquences du dérèglement climatique apparaissent de plus en plus clairement, les habitants des quartiers populaires sont les premiers à les subir. Ils vivent dans des logements où il fait souvent trop chaud l'été et trop froid l'hiver », a déclaré la Première ministre, Élisabeth Borne, à l'issue du Comité interministériel des villes (CIV), tenu ce vendredi à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines.

Quartiers résilients : 49 sites retenus

Selon l'Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru), « les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont plus durement touchés par les crises climatique, sanitaire, économique ». Face à cette situation, en septembre 2022, l'Anru et Olivier Klein, ancien ministre de la Ville et du Logement, ont lancé la démarche « Quartiers résilients ».

Le 27 avril 2023, 25 premiers quartiers ont été retenus dans le cadre de ce programme. Ce vendredi, 24 nouveaux quartiers ont été sélectionnés (Grenoble, Grigny, Montpellier, etc.). Ils bénéficieront d'un accompagnement de l'Anru (subventions d'ingénierie, de dépenses de personnel et d'investissements) leur permettant de « traiter les îlots de chaleur urbaine, gérer le cycle de l'eau, améliorer la performance énergétique des logements, réduire la dépendance aux énergies fossiles des immeubles de logement social, et encourager l'économie circulaire ». Ces 49 quartiers pilotes bénéficieront de plus de 250 millions d'euros mobilisés par l'Anru (100 millions) et ses partenaires (Banque des territoires, Ademe, Secrétariat général pour l'investissement dans le cadre de France 2030).

La Première ministre a aussi annoncé la prolongation de ce programme sans toutefois préciser jusqu'à quelle date ni le nombre de nouveaux sites visés. Élisabeth Borne s'est aussi engagée à flécher 15 % du budget total du Fonds vert (doté de 2 milliards d'euros actuellement) pour accélérer la transition écologique dans les quartiers populaires.

Privilégier la rénovation des copropriétés dégradées

Le Gouvernement veut en outre amplifier son action contre l'habitat indigne et dégradé, à commencer par rénover les copropriétés. Le 23 octobre, Patrice Vergriete, ministre du Logement, a annoncé qu'un projet de loi sur le sujet serait présenté en Conseil des ministres avant la fin de l'année. Il souhaite que ce texte puisse être adopté début 2024.« Les copropriétés dégradées sont l'image même de l'habitat indigne et de l'insécurité qui s'y attache. Leur rénovation doit être une priorité absolue », a souligné la Première ministre. Le Gouvernement s'inspirera du rapport de Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, et de Michèle Lutz, maire de Mulhouse, qui formule vingt-quatre propositions.