La Commission européenne présente sa stratégie pour une mobilité durable

Après une première étape de consultation, la Commission a présenté la stratégie pour une mobilité durable et intelligente accompagnée d'un plan d'action de 82 initiatives au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions. Les 82 mesures du plan d'actions s'échelonnent de 2021 à 2024. Parmi les propositions figurent par exemple un soutien aux véhicules, navires et aéronefs à zéro émission, aux carburants renouvelables et à faible teneur en carbone, un plan d'action pour stimuler le transport ferroviaire de voyageurs ou encore l'établissement des règles pour les performances environnementales, énergétiques et de sécurité des pneumatiques.

Ces documents s'inscrivent dans le cadre du pacte vert pour l'Europe. Ce dernier fixe un objectif de réduction de 90 % des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports d'ici 2050. Celles-ci représentent aujourd'hui près d'un quart des émissions totales de GES de l'UE. « La stratégie présentée aujourd'hui bouleversera la façon dont les personnes et les marchandises circuleront partout en Europe et permettra de combiner aisément différents modes de transport au cours d'un même trajet, indique Frans Timmermans, vice-président exécutif chargé du pacte vert pour l'Europe. Nous avons fixé des objectifs ambitieux valables pour l'ensemble du système de transport afin de garantir une sortie durable, intelligente et résiliente de la crise de la COVID-19 ».