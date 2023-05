Lancement du concours Cube.Ville d'économies d'énergie des bâtiments des communes

Ce 16 mai, l'Institut français pour la performance du bâtiment (Ifpeb) et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) ouvrent, avec le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), les candidatures de leur nouveau concours Cube.Ville.

Ce concours vise à accompagner tous les bâtiments communaux tertiaires (établissements sportifs, culturels, associatifs, tertiaires, etc.), à l'exception des écoles, à réaliser un minimum de 10 % d'économies d'énergie en un an. Son objectif est de réduire la consommation des bâtiments des communes candidates, en travaillant sur les usages et en effectuant des réglages sur l'exploitation, sans engager des travaux lourds.

Cube.Ville est lancé en partenariat avec Enedis et GRDF, les deux gestionnaires du réseau de distribution d'énergie. Au moins cinq bâtiments communaux comprenant l'hôtel de ville peuvent participer à ce challenge qui démarrera en septembre prochain.

Ce concours est financé par le programme de certificats d'économies d'énergie (CEE) Actee + porté par la FNCCR. Tous les bâtiments communaux sont éligibles sauf les écoles, qui peuvent participer à l'autre challenge Cube.Écoles soutenu par Actee +.

Cube.Ville s'appuie sur l'expérience du précédent programme Cube.S destiné aux établissements scolaires, pour lesquels 12 % d'économies d'énergie ont été réalisées en moyenne.