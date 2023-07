Conseil de politique nucléaire : le Gouvernement relance le projet de fusion de l'ASN et de l'IRSN

À l'occasion du Conseil de politique nucléaire (CPN), qui s'est tenu le 19 juillet à l'Élysée – le deuxième en moins de six mois –, le Gouvernement a fait plusieurs annonces et un point d'étape sur le programme EPR2. Le site de Bugey, dans l'Ain, a ainsi été retenu pour la construction de deux nouveaux réacteurs de type EPR2, s'ajoutant aux quatre autres prévus aux centrales de Penly (Seine-Maritime) et de Gravelines (Nord). L'Élysée précise dans son communiqué que « les études techniques et les analyses se poursuivront sur le site de Tricastin dans la perspective d'accueillir de futurs réacteurs nucléaires ».

Le Gouvernement compte ensuite suivre les recommandations du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), soit la fusion de l'Agence de sûreté nucléaire (ASN) et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), afin de créer une grande autorité indépendante aux moyens financiers et humains renforcés. Une idée vivement critiquée et rejetée par le Parlement, en mars dernier. La ministre de la Transition énergétique devrait présenter un projet de loi en ce sens d'ici à l'automne prochain.

Le CPN a également annoncé un « renforcement significatif des effectifs et un renouvellement des installations de recherche de la branche nucléaire civil du Commissariat à l'énergie atomique qui jouera un rôle central dans l'animation et le pilotage de la recherche ». Afin d'accélérer la relance du nucléaire, le poste de Haut Commissaire à l'énergie atomique sera aussi rattaché à la Première ministre.