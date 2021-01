Téléphones portables et tablettes : la Commission européenne consulte sur un nouvel étiquetage énergétique

La Commission européenne organise, jusqu'au 27 janvier 2021, une consultation publique sur un projet de règlement instaurant un étiquetage énergétique pour les téléphones portables et les tablettes. La Commission prévoit d'adopter ce texte pour le deuxième trimestre 2022. Celui-ci vise « à garantir que les téléphones portables et les tablettes soient conçus pour être économes en énergie et durables », conformément aux objectifs du Green Deal européen. L'étiquette énergétique permet aux consommateurs de choisir des produits plus efficaces et de réduire ainsi leur consommation d'énergie. La Commission prévoit aussi des exigences d'étiquetage qui soutiennent l'écoconception en donnant aux consommateurs « de meilleures informations sur la durabilité des produits ».