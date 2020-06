Déchets d'emballages : la Commission consulte avant de modifier la réglementation

Comment améliorer la règlementation actuelle pour réduire les déchets d'emballages ? C'est sur cette question que la Commission européenne lance une consultation des citoyens européens. La Commission entend réviser les exigences relatives aux emballages et à leurs déchets. Il s'agira notamment d'évaluer comment améliorer leur conception afin de favoriser le réemploi et le recyclage, accroître la teneur en matière recyclée, lutter contre le suremballage, et réduire les déchets d'emballages.

La directive actuelle qui régit ce secteur date de 1994. Le « bilan de qualité » réalisé en 2014 a identifié la nécessité d'exigences plus claires et plus spécifiques sur la composition et la nature réutilisable et récupérable, y compris recyclable, des emballages.

Cette consultation s'inscrit également dans la nouvelle stratégie pour l'économie circulaire présentée en mars dernier ainsi que dans le Pacte vert pour l'Europe. La consultation est ouverte du 11 juin au 6 août 2020.