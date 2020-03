Covid-19 : l'Assemblée nationale crée une mission d'information

Étudier l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de coronavirus-Covid-19 en France. Tel est l'objet de la mission d'information dont la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale a annoncé la création mardi 17 mars.

« Cette mission transversale et à durée indéterminée, au sein de laquelle l'ensemble des groupes politiques et des commissions permanentes seront représentés, permettra à la représentation nationale d'assurer un suivi rapproché et dans le temps de l'épidémie et de ses conséquences », indique la Conférence des présidents dans un communiqué.

« Les travaux des missions d'information comprennent des auditions et éventuellement des déplacements en France et à l'étranger. Les rapports peuvent donner lieu à un débat sans vote en séance », expliquent les services de l'Assemblée. La dernière mission d'information de la Conférence des présidents ayant trait aux questions environnementales est celle portant sur l'incendie de l'usine Lubrizol, dont le rapport a été publié le 12 février dernier.