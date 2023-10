Coût de l'eau : le WWF appelle à prendre en compte les bénéfices indirects

« Bien qu'ils représentent une valeur estimée sept fois supérieure à celle des activités d'utilisation directe -environ 50 000 milliards de dollars par an -, les bénéfices indirects de l'eau douce sont constamment sous-évalués, déplore le WWF, dans un rapport publié lundi 16 octobre.

L'ONG rappelle les fonctions essentielles assurées par les écosystèmes aquatiques : de la purification de l'eau et de l'apport de sédiments à la conservation de la biodiversité, en passant par la protection contre les sécheresses et les inondations catastrophiques. « Le prix de l'eau, en particulier pour les gros utilisateurs, a toujours été fixé trop bas, sans que la valeur ou la santé des écosystèmes d'eau douce ne soient prises en compte », note le WWF.

L'ONG appelle à l'action, aussi bien les décideurs politiques que les entreprises, les institutions financières ou la société civile. Elle fixe des objectifs pour résoudre la crise de l'eau. Par exemple, pour les décideurs : vitaliser 30 % des zones humides et des cours d'eau dégradés dans le monde d'ici à 2030 et garder les écosystèmes d'eau douce intacts. Autre exemple, cette fois à destination des entreprises : l'évaluation et la publication des risques liés à la pénurie d'eau, à la pollution et aux inondations dans les opérations et les chaînes d'approvisionnement. Elle recommande également aux institutions financières de créer de nouvelles classes d'actifs autour des solutions fondées sur la nature.

Et la société civile de maintenir une pression pour la restauration des écosystèmes. « Aujourd'hui, nous devons prendre la mesure de l'urgence et changer profondément notre manière d'agir. Cela doit commencer par le Plan eau récemment présenté par le Gouvernement qui se concentre sur une optimisation plutôt qu'une réduction de la consommation, a réagi Jean Burkard, directeur du plaidoyer du WWF France. Lutter contre les fuites ou encourager la réutilisation des eaux usées, ce sont de vraies solutions… mais à de faux problèmes. Le véritable enjeu est de construire un modèle moins prédateur en eau, à commencer par l'agriculture. »