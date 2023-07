Covoiturage : le Gouvernement dresse un premier bilan et engage les entreprises

Six mois après le renouvellement, le 13 décembre 2022, du plan de soutien au covoiturage, 130 000 conducteurs ont bénéficié d'une des aides prévues par le Gouvernement. Au total, plus de 5,1 millions de trajets ont été ainsi enregistrés par les diverses plateformes de covoiturage en six mois, soit une multiplication par deux par rapport au premier semestre de l'année 2022, selon les données rapportées par l'Observatoire national du covoiturage. « Déjà près de 8 000 000 litres d'essence ont été économisés, ce qui a permis d'éviter le rejet de 25 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO 2 ) : ces chiffres témoignent de l'impact écologique de cette pratique », atteste Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique.

Pour rappel, ce plan covoiturage a l'ambition d'atteindre trois millions de trajets covoiturés par jour (contre une moyenne de 900 000 en 2022), afin d'économiser 4,5 millions de tonnes de CO 2 par an (soit 1 % des émissions annuelles françaises). Pour cela, il a instauré dès le début de l'année 2023 une prime de covoiturage de 100 euros et a mobilisé 50 millions d'euros issus du Fonds vert pour « soutenir les collectivités dans leurs projets de développement d'infrastructures de covoiturage (aires, lignes ou expérimentation de voies réservées) ».

Des actions pour limiter les fraudes à cet égard seront également prises « dans les prochains mois ». Par ailleurs, ce 13 juillet, le Gouvernement a invité les entreprises à signer une « charte d'engagement en faveur du covoiturage des salariés ». Déjà approuvée par Carrefour, Auchan, Leroy Merlin, La Poste ou encore EDF, cette dernière souhaite les inciter à « mettre à disposition des collaborateurs des solutions pour covoiturer ou faciliter son adoption » et à « évaluer régulièrement les résultats et proposer des améliorations ».