L'Ademe propose un guide aux collectivités pour développer la culture vélo

Développer la culture vélo dans les territoires. Tel est l'objet d'un guide proposé par l'Agence de la transition énergétique (Ademe), qui s'articule avec son cahier de ressources « Développer le système vélo dans les territoires ». Et ce, alors que la part modale du vélo n'est que de 2,7 % en France contre 7 % dans l'Union européenne.

« Réalisé avec plusieurs acteurs du terrain, ce document présente une stratégie en dix étapes, nourri d'exemples d'actions et accompagné d'un kit de communication, afin d'augmenter durablement la part modale du vélo sur tous les territoires. Il offre également des supports personnalisables conçus dans le cadre de la campagne "À vélo, on a toutes et tous à y gagner !" », explique l'Ademe.

Pour aider les collectivités à bâtir leur stratégie, l'agence distingue trois groupes de personnes : les non-cyclistes, les cyclistes occasionnels, les cyclistes réguliers. Elle précise aussi les attentes de ces cibles grâce à trois segmentations supplémentaires : par profil de cycliste selon l'usage, par âge et par activité. L'Ademe propose ensuite les messages clés sur les bénéfices attendus du vélo en termes de santé, d'environnement, d'efficacité, de plaisir, d'économie et de sécurité.

Le guide propose ensuite un plan d'actions qui repose sur le triptyque : sensibiliser la population, mobiliser les publics et promouvoir les usages. L'Ademe recommande aux collectivités de « mener des actions de sensibilisation à destination du grand public pour changer le regard porté sur le vélo ». La mobilisation, quant à elle, passe par des programmes d'animation pour « mettre les publics en selle » à travers des événements comme la fête du vélo ou la journée sans voiture. Enfin, la promotion des usages passe par des actions de communication ciblées sur des dispositifs existants qui valorisent la pratique de la petite reine : carte des temps de trajet, itinéraires sur applications, maison du vélo, animation de communautés, etc.