Dépistage du saturnisme dans le Rhône : le bilan définitif confirme l'absence de cas

« Aucun dépistage ne dépasse le seuil de 50 microgrammes par litre », a assuré la préfecture du Rhône, vendredi 13 octobre, à la suite de la présentation des résultats de la campagne de détection des cas de saturnisme à Arnas, dans le Rhône. Ce seuil est un indicateur pour révéler des cas de saturnisme chez les enfants et la femme enceinte. Ce résultat confirme celui du bilan intermédiaire réalisé en mars dernier.

Le lancement de cette campagne fait suite à une enquête du journal régional Le Progrès qui a mis en lumière cette contamination historique : les journalistes ont réalisé des mesures de plomb dans le sol et montré que les riverains étaient toujours exposés. Une campagne de détection a donc été lancée en janvier 2023 avec l'envoi de bons, aux riverains concernés, pour réaliser gratuitement une plombémie.

Un quart de la population ciblée, soit 439 personnes, ont répondu à la proposition de dépistage. Parmi elles, 55 enfants d'un âge inférieur ou égal à 2 ans, 101 âgés de 3 à 6 ans, 271 âgés de 7 à 18 ans et 12 femmes enceintes. Les tranches d'âge les plus sensibles aux effets du plomb sont celles de 0 à 6 ans du fait d'une masse corporelle plus faible et d'un comportement qui favorise l'ingestion de poussières ou de terres contaminées.

La préfecture a donné des résultats globaux des analyses : près de 65 % des personnes dépistées présentent un taux inférieur à 10 microgrammes par litre. Elles sont 34 % à avoir un taux compris entre 10 et 24 microgrammes par litre et pour un 1 % d'entre elles, ce taux est compris entre 25 et 49 microgrammes par litre. « En cas de plombémie située entre 25 et 50 microgrammes par litre chez un enfant de moins de 7 ans, le médecin traitant propose une surveillance de la plombémie et des conseils hygiéno-diététiques pour diminuer l'exposition », indique la préfecture. Sollicitée par Actu-Environnement, celle-ci ne nous a pas encore fourni les résultats par tranche d'âge.