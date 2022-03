Dérogation espèces protégées : l'intérêt public majeur dénié à un projet de parc éolien

Un bonne nouvelle, mais pas généralisable hélas, on souffle le chaud et le froid... Mais on voit bien la direction du soi-disant ministère de l'écologie : passer aux forceps ces projets destructeurs de l'environnement, qui ne profitent qu'à la finance, et ne contribuant absolument pas à la réduction du CO2, quoi qu'il soit écrit, puisque venant en substitution à l'hydraulique et au nucléaire !

dmg | Aujourd'hui à 10h20