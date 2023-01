Néonicotinoïdes : la justice européenne remet en cause les dérogations nationales

Trois associations environnementales boycottent le Conseil national de la transition écologique

La LPO, Les Amis de la Terre et FNE ont boycotté le CNTE du 1er septembre. En cause ? Des régressions en matière de protection de l'environnement et le projet de loi sur la dérogation à l'interdiction des néonicotinoïdes présenté lors de la réunion.