L'Echa annonce un contrôle des produits chimiques vendus en ligne en 2025

Un contrôle des produits chimiques vendus en ligne sera mis en œuvre en 2025 à l'échelle européenne, a annoncé l'Agence européenne des produits chimiques (Echa), le 21 juin. Les rapports des inspecteurs sont attendus pour 2026.

L'objectif est de vérifier que les produits, tels que les jouets, les articles ménagers courants ou les produits chimiques vendus en ligne sont conformes aux procédures de restrictions prévues par le règlement européen Reach. Les inspecteurs contrôleront également que les substances et les mélanges chimiques sont classés, étiquetés et emballés conformément au règlement CLP, et que les offres en ligne incluent les informations requises sur les dangers des mélanges. Ils pourront en outre vérifier le respect des restrictions en vertu du règlement sur les polluants organiques persistants (POP) et de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS).