70 % des emballages ménagers recyclés en 2019

Un taux encore loin de l'objectif de 75 % d'emballages recyclés, initialement fixé à 2012, puis 2016. Et maintenant reporté à 2022.

Le taux de recyclage des emballages ménagers est estimé à 70,3 % en 2019. Un chiffre très proche du bilan de 2018, mais Citeo a révisé celui-ci à 68 % en réintégrant dans ses calculs des tonnes supplémentaires d'emballages en verre mises sur le marché en 2018. Ce sont 104 000 tonnes supplémentaires qui auront été recyclées entre 2018 et 2019, pour un total de 3,631 millions de tonnes.

Hausse sur tous les matériaux

La progression du recyclage est perceptible sur tous les matériaux : +3 points de recyclage pour l'aluminium (48 %), +3 pour les papiers-cartons (70 %), +2 pour les plastiques au global (29 %), dont +3 points pour les bouteilles et flacons qui atteignent 61 % de taux de recyclage. En 2019, 35 000 tonnes de plastique supplémentaires ont été collectées, une hausse qui s'explique notamment par la simplification du geste de tri. À la fin de cette année, 50 % des Français devraient pouvoir trier tous leurs emballages.

Seule filière à voir son tonnage de matière recyclée diminuer : la filière papiers graphiques. « La baisse de la consommation de journaux et magazines impacte les volumes mis en marché (-128 000 tonnes) et entraîne une baisse des tonnes recyclées (-57 000 tonnes), explique Citeo. La forte érosion des mises en marché de papiers est cependant partiellement compensée par une progression du geste de tri qui se poursuit. » Le taux de recyclage 2019 est de 57,4 %, en progression de 0,7 point.

Encore loin de l'objectif

La performance 2019 est encore loin d'atteindre les 75 % de recyclage des emballages ménagers, objectif initialement fixé à 2012 par la loi Grenelle 1, puis à 2016, et dorénavant reporté à 2022.

L'année 2020 devrait marquer un recul de la collecte, dû à la crise sanitaire. Citeo explique ne pas disposer encore de chiffres pour évaluer son impact.

L'éco-organisme entend poursuivre sa stratégie « pour réduire, réemployer et recycler tous les emballages et les papiers » : déploiement de programmes de R&D sur l'éco-conception, les technologies de recyclage et le réemploi, poursuite du programme clé de simplification du geste de tri et de modernisation des centres de tri, et soutien renforcé à l'innovation et à la mobilisation des consommateurs