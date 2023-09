44 000 écoles seront rénovées d'ici dix ans

Ce 5 septembre, le président Emmanuel Macron, en déplacement au collège Daniel Argote, à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), a annoncé la rénovation de 44 000 écoles d'ici dix ans. Pour y parvenir, 500 millions d'euros seront débloqués, dès 2024, du Fonds vert pour la rénovation énergétique des écoles.

L'objectif est de « faire entrer le bâti scolaire souvent ancien et mal isolé, et source de dépenses importantes pour les collectivités locales, dans une nouvelle ère garantissant une vraie qualité d'accueil et une adaptation aux défis du siècle : économies d'énergie, confort d'été face aux vagues de chaleur... », explique l'Élysée.

En mai dernier, la Banque des territoires, aussi mobilisée par le Gouvernement, avait lancé le programme EduRénov, afin de rénover 10 000 établissements scolaires d'ici à 2027, en réalisant au moins 40 % d'économies d'énergie. L'institution prévoit un financement de travaux à hauteur de 2 milliards d'euros et 50 millions de crédits d'ingénierie.