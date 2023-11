Les techniques de dépollution des sols évoluent au gré des expérimentations effectuées sur les sites pollués. Elles doivent désormais s'orienter vers des objectifs bas-carbone, selon Clotilde Johansson, chargée d'affaires en R&D chez Ortec Soleo.

Chaque chantier de dépollution est unique. C'est ce qui fait le charme de ce secteur pour les professionnels qui y travaillent. Selon la pollution présente, le type de sol, les enjeux économiques et de calendrier, l'objectif est de concevoir un traitement efficace dans les délais impartis. La R&D et l'innovation sont donc deux volets essentiels, cultivés par les spécialistes des sites et sols pollués pour relever le défi que représente chaque situation.

Cette innovation vise à imaginer de nouvelles techniques pour traiter la présence de polluants émergents – comme les PFAS – ou pour s'attaquer à des cocktails de polluants qui n'auront pas le même comportement que pris séparément. Mais aussi à optimiser ce qui se fait déjà pour gagner en efficacité, rapidité ou augmenter le périmètre d'action d'une technologie. Un nouvel enjeu se dessine par ailleurs : développer des techniques bas-carbone.