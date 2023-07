Sites pollués : l'Ademe sélectionne les nouveaux lauréats de son appel à projets Gesipol

Le 5 juillet, l'Agence de la transition écologique (Ademe) a annoncé les lauréats de la septième édition annuelle de son appel à projets de recherche consacrés à la gestion et au traitement des sites et sols pollués (Gesipol). Elle a sélectionné neuf nouveaux projets qui bénéficieront, au total, de trois millions d'euros. Ces neuf programmes de recherche s'ajoutent aux 42 autres opérations déjà financées, à hauteur de 10,7 millions d'euros, depuis 2013.

Quatre lauréats portent sur des « axes prioritaires » de recherche : le développement d'un système d'injection d'une « solution réactive » pour traiter les pollutions mercurielles (projet « ISMIIR ») ; une méthode d'extraction des substances per- et polyfluoroalkylés (PFAS) dans le sol (« Permute ») ; le recyclage de matériaux issus de friches (« Frichéco ») ; et la formulation d'une méthode d'évaluation des gains environnementaux et économiques des démarches de réhabilitation écologique des sites pollués (« Response »). Les cinq lauréats restants concernent, quant à eux, des axes de recherche jugés « complémentaires » : le traitement des eaux souterraines riches en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à partir de certains minéraux (« Armande ») ainsi que deux projets similaires s'appuyant, l'un, sur des communautés microbiennes endogènes (« Biocenne »), l'autre, sur des nanofibres composées de protéines bio-sourcées (« Fadeau ») ; une méthode de dépollution par biotertre à base de mousses (« Mic&Mousse ») ; et une procédure d'évaluation du risque présenté par la gestion des sols pollués pour les écosystèmes (« Reve »).