La fonte des glaces ralentit les courants océaniques profonds et leur distribution d'oxygène

Sous la pression du réchauffement climatique, le « poumon de l'océan » fatigue plus vite que prévu. Les eaux antarctiques profondes (EAP) constituent la masse d'eau la plus froide de la planète et, de fait, influence la circulation océanique profonde. De leur volume dépend toute une cascade de régulations physico-chimiques dans l'ensemble des océans. « Nous nous sommes faits à l'idée que la fonte de la calotte glaciaire ne provoque que la montée des eaux alors qu'elle impacte jusqu'à la chimie des eaux profondes », explique Stephen Rintoul, chercheur de l'université de Tasmanie en lien avec le Programme de recherche australien-antarctique du gouvernement australien. La réduction ou la dilution des EAP peut entraîner une mauvaise distribution de l'oxygène et une baisse du stockage du dioxyde de carbone (CO 2 ).

Selon une étude publiée par Stephen Rintoul et ses collègues le 25 mai dans la revue Nature Climate Change, le débit d'eau en circulation depuis les EAP s'est réduit d'environ 30 % entre 1994 et 2009. Jusqu'à une précédente étude datant de mars 2023, les scientifiques estimaient que cette circulation ne ralentirait de 40 % que d'ici 2050. Des mesures de terrain dans le bassin antarctique australien, couplées à un volet de modélisation informatique, ont montré que le densité volumique des EAP « rétrécissait à de nombreux endroits ». Ce phénomène résulte d'une dilution des EAP, habituellement parmi les plus denses et salées de la planète, induite par la fonte continuelle des glaces de l'Antarctique.

Le premier impact mesuré de ce ralentissement (tempéré par une « rehausse partielle » de la salinité et du volume d'eau observée entre 2009 et 2018) est une baisse de 28 % de la concentration d'oxygène transporté depuis les EAP entre 1994 et 2017. « Les espèces vivant dans les profondeurs sont adaptées à un milieu pauvre en oxygène mais ne peuvent quand même pas vivre sans, souligne Kathryn Gunn, chercheuse à l'université de Southampton et co-autrice de l'étude. Une telle désoxygénation risque donc d'affecter la biodiversité et les chaînes alimentaires de l'ensemble des océans de la planète. »