Extension de l'aéroport de Roissy : dépôt d'un recours contre les documents d'urbanisme

Le combat contre l'extension de l'aéroport de Roissy se poursuit : 15 associations déposent, mercredi 13 mai, un recours demandant l'annulation du document d'urbanisme définissant l'aménagement du territoire de Roissy Pays de France. Le recours vise le Schéma de Cohérence territoriale (Scot) qui s'appuie sur deux projets : l'urbanisation du triangle de Gonesse et le Terminal 4, extension de l'aéroport de Roissy CDG. « Alors qu'un recours gracieux a été déposé le 18 février 2020 contre ce schéma d'aménagement, les associations passent aujourd'hui au contentieux pour contraindre les pouvoirs publics à intégrer sérieusement les objectifs de sobriété et de lutte contre le réchauffement climatique dans les documents prescrivant l'aménagement du territoire », expliquent-elles.

Les associations estiment que le Scot actuel met surtout en avant les impacts positifs des projets en termes d'emplois et de développement, mais n'évoquent pas les effets négatifs : artificialisation des terres, augmentation des émissions de CO 2 , pollution de l'air, nuisances sonores, trafic routier… « Les outils d'échelle nationale, tels que la Stratégie Nationale Bas-Carbone ou l'objectif de zéro artificialisation nette, se doivent d'être déclinés à l'échelle des territoires ; sans cela, ils resteront lettre morte et ne seront d'aucune aide dans la lutte contre le changement climatique et pour la protection de l'environnement », argumentent les associations.