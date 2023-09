Recyclage des batteries : Eramet et Suez choisissent Dunkerque pour leur future usine

Eramet et Suez ont annoncé avoir choisi le grand port maritime de Dunkerque (Nord) pour implanter ReLieVe, leur projet commun d'usine de recyclage de batteries de véhicules électriques au lithium-ion. Toutefois, l'entreprise minière et métallurgique française et le spécialiste des déchets doivent encore confirmer d'ici à la fin de l'année leur décision d'investissement.

« Eramet a bénéficié d'une subvention de l'Union européenne et de la Bpifrance d'un montant total de 80 millions d'euros, qui serviront à financer les études de pré-industrialisation, la construction des usines et les coûts de fonctionnement des dix premières années d'opération. » Suez apportera ses compétences en matière de collecte, de tri, de préparation, de démantèlement et de recyclage des matières issues des batteries usagées et Eramet les siennes en matière de technologie hydrométallurgique.

Deux installations distinctes

Concrètement, l'usine sera composée de deux unités : une usine amont de démantèlement et une usine aval d'extraction de métaux. La première unité produira de la « blackmass », une poudre obtenue par broyage des cellules de batteries. Elle pourra traiter 50 000 tonnes de modules par an, soit l'équivalent de 200 000 batteries de véhicules électriques. Fin 2023, les deux entreprises confirmeront le financement de cette usine, pour un démarrage en 2025.

La seconde installation est une unité d'hydrométallurgie qui extraira et affinera le lithium, le cobalt et le nickel contenus dans la blackmass. Ce second investissement sera confirmé fin 2024, pour un démarrage en 2027.

Les deux entreprises rappellent qu'une installation pilote destinée à tester et valider le procédé de raffinage à l'échelle préindustrielle et en continu est déjà sur le point de démarrer à Trappes (Yvelines), sur le site du centre de recherche d'Eramet. « Les performances obtenues lors du processus de développement indiquent qu'il est possible d'atteindre, voire de dépasser, les exigences de la future réglementation européenne en termes de recyclage, avec une utilisation des ressources naturelles et une empreinte carbone réduites », précisent les deux partenaires.