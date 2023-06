Le 27 juin, Valobat a annoncé sa volonté de déposer un dossier d'agrément pour les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) visant les déchets d'éléments d'ameublement (DEA) et les articles de bricolage et de jardin (REP ABJ). Le dépôt du dossier d'agrément pour la REP bricolage est annoncé pour début septembre. Celui pour la REP ameublement dès publication du cahier des charges (les agréments actuels courent jusqu'au 31 décembre 2023).

L'éco-organisme agréé pour la REP couvrant les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) veut proposer « des services complémentaires et mieux articulés » à deux types d'acteurs.

Les premiers sont les adhérents de la REP PMCB concernés par les deux autres filières. Valobat explique que 15 % de ses adhérents le sont, notamment parmi les distributeurs de salle de bains, les fabricants de revêtements de sol ou encore les professionnels du bois. Il entend leur proposer un barème de tarification « cohérent entre les différentes filières ». Il veut aussi « massifier les déchets pour se montrer encore plus compétitif dans la tarification ». Le gisement annuel de DEA, qui regroupe le mobilier et la décoration textile, est estimé à 1,4 million de tonnes. Celui des ABJ, qui comprend les outillages de peinture, les matériels de bricolage et les produits et matériels destinés à l'entretien du jardin, est de l'ordre de 85 000 tonnes.

Les seconds acteurs visés par les futurs services de Valobat sont les détenteurs de déchets professionnels et ménagers. Valobat compte proposer une « offre de reprise globale pour les distributeurs qui ont l'obligation de reprendre les déchets de leurs clients ».

De la concurrence sur les deux REP

S'agissant de la REP DEA, Valobat entend concurrencer les deux éco-organismes Ecomaison et Valdelia, eux-mêmes agréés sur le volet non inerte de la REP PMCB.

Sur la REP bricolage, il sera face à trois éco-organismes : EcoDDS, l'éco-organisme de la filière des déchets ménagers dangereux (les DDS, pour déchets diffus spécifiques), agréé pour la famille des outillages du peintre ; Ecologic, l'éco-organisme agréé pour les équipements électriques et électroniques (EEE) et pour deux des catégories de la REP articles de sport, qui s'est vu attribuer la famille des machines et appareils de bricolage motorisés thermiques ; et Ecomaison agréé pour les matériels de bricolage, dont l'outillage à main, et les produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin.