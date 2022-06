Fit-for-55 : le Parlement européen veut promouvoir des carburants plus durables pour l'aviation

Pour parvenir à la neutralité carbone de l'Union européenne à l'horizon 2050, les eurodéputés de la commission des transports et du tourisme comptent bien amener le secteur de l'aviation à se tourner progressivement vers les carburants durables. Adopté lundi 27 juin, leur projet de mandat de négociation sur le règlement ReFuelEU revoit ainsi à la hausse la proposition initiale de la Commission sur la part minimale de carburants renouvelables à mettre à disposition des aéroports de l'UE. Cette proportion devrait atteindre 2 % dès 2025, 37 % en 2040 (au lieu de 32 %) et 85 % en 2050 (au lieu de 63 %). Le Parlement prend en compte, dans ses calculs, le potentiel de l'électricité et de l'hydrogène dans le mix énergétique global.

Les députés ont également modifié la proposition de définition des carburants durables pour l'aviation, en ajoutant aux carburants de synthèse et autres biocarburants les carburants de carbone recyclable produits à partir du traitement du gaz et de gaz d'échappement issus des installations industrielles. Ils souhaitent également y intégrer, jusqu'en 2034 seulement, certains biocarburants issus de graisses animales ou de distillats. Ils en excluraient, en revanche, les carburants dérivés de l'huile de palme ou produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale. Les aéroports de l'UE devraient faciliter l'accès des compagnies aériennes à ces carburants durables en installant, notamment, des infrastructures de ravitaillement en hydrogène et des bornes de recharge électriques.