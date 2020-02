L'installation de parcs éoliens à proximité de radars est très limitée par les perturbations provoquées par les pales. Une nouvelle technologie testée en Europe pourrait permettre de lever ces contraintes. Détails avec Pierre Muller, FEE.

En raison de leur hauteur et de leurs dimensions, mais aussi des matériaux utilisés pour leur fabrication et des mouvements de leurs pales, les éoliennes peuvent générer des perturbations des ondes hertziennes, du fonctionnement des radars météorologiques et de la navigation aérienne. L'implantation d'un parc éolien prend donc en considération ces potentiels impacts. Certaines zones couvertes par un radar sont donc interdites à l'éolien.

Des programmes de recherche ont permis de mettre au point des matériaux innovants pour les pales visant à limiter la perturbation. Mais le parc éolien se développant en France, avec des machines de plus en plus hautes, la filière cherche d'autres moyens pour libérer des territoires interdits jusqu'à présent.

La technologie de l'infill radar est une piste sérieusement envisagée. Ce type de radar est capable de « rendre la vue » à un radar perturbé par un parc éolien s'il est installé à proximité. Plusieurs expérimentations pourraient voir le jour en France pour évaluer l'efficacité et l'intérêt de cette technologie. Détail avec Pierre Muller, vice-président de France Énergie Éolienne (FEE).