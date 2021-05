Lancement de Géodip, un outil de cartographie de la précarité énergétique des ménages

Piloté par l'Agence de la transition écologique (Ademe), l'Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) lance, ce mardi 25 mai, l'outil de cartographie baptisé « Géodip ». Celui-ci aide les collectivités territoriales à mieux visualiser « les zones de précarité énergétique liées au logement et à l'utilisation de la voiture des ménages ». Géodip est développé par l'entreprise Artelys. L'outil est construit sur la base de statistiques nationales et de modélisations. Il s'adresse d'abord en priorité aux collectivités pour les aider « à mettre un premier pied dans ce diagnostic territorial et l'élaboration d'une politique locale de lutte contre la précarité », explique Pierre Taillant, ingénieur économiste à l'Ademe.

Géodip permet d'estimer, pour un territoire donné, la part de ménages en situation de précarité énergétique à travers le croisement de plusieurs indicateurs. L'outil calcule les indicateurs de taux d'effort énergétique (TEE) à partir des revenus des ménages, de la consommation et de la facture énergétique des logements et des dépenses en carburant pour la mobilité quotidienne. Cet outil « permet d'évaluer le nombre de ménages sous le seuil de pauvreté, et également les ménages éligibles au dispositif MaPrimeRénov' et à l'aide Habiter mieux Sérénité de l'Anah (Agence nationale de l'habitat) », précise l'Ademe.

L'ONPE prévoit de réaliser un premier bilan de l'utilisation de Géodip d'ici fin 2021.