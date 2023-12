Piles à combustible : Symbio inaugure sa gigafactory dans le Rhône

La coentreprise Symbio, détenue par Forvia, Michelin et Stellantis, a inauguré, ce mardi 5 décembre, la gigafactory de piles à combustible Symphonhy, à Saint-Fons (Rhône), en présence des ministres de la Transition énergétique et de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher et Roland Lescure. Présenté comme « le plus grand site intégré de production de piles à combustible en Europe », l'usine affiche, depuis octobre 2023, une capacité annuelle de production de 16 000 unités et vise les 50 000 en 2026.

« À la pointe de la technologie, Symphonhy bénéficie d'une forte automatisation et a recours à la robotique, lesquelles soutiennent une production à grande échelle industrielle à un coût plus compétitif », indique le communiqué de presse. Ces piles à combustible sont destinées à la mobilité lourde, notamment aux véhicules utilitaires développés par Stellantis ou aux solutions de flottes professionnelles proposées par la filiale de Michelin Watèa.

Symphonhy fait partie du projet industriel Hymotive, soutenu dans le cadre du projet important d'intérêt européen commun (Piiec), qui prévoit l'installation d'une seconde gigafactory en France, afin de doubler la capacité de production de piles à combustible dès 2028. « Par ailleurs, en partenariat avec le groupe allemand Schaeffler, Symbio a créé une coentreprise (50/50), Innoplate, afin de produire des plaques bipolaires (BPP), un composant stratégique des piles à combustible. » Le projet, situé à Haguenau (Bas-Rhin), sera opérationnel au premier trimestre 2024, avec une capacité initiale de production de 4 millions de BPP, pour atteindre 50 millions dès 2030.