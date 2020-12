Glyphosate : une étude de l'Anses interroge sur le rôle des coformulants

Des chercheurs de l'agence de sécurité sanitaire (Anses) ont exposé, pendant dix mois, des truites arc-en-ciel au glyphosate pur et à deux formulations commerciales d'herbicides à base de glyphosate, dans des concentrations comparables à celles trouvées dans la nature (1 µg par litre environ). « Cette exposition n'a pas eu d'incidence sur leur survie, leur reproduction ou leur métabolisme. En revanche, des modifications ponctuelles de leur réponse immunitaire ont été observées », indique l' Anses .

Chez les truites exposées à l'une des deux formulations commerciales, les scientifiques ont constaté, deux mois avant la ponte, une forte baisse de la proportion de macrophages (70 %), des globules blancs impliqués dans l'immunité. « Dans le même temps, l'activité de phagocytose, une composante de la réponse immunitaire, a diminué de 35 % pour les truites exposées aux herbicides à base de glyphosate ». Ces effets n'ont pas été observés sur les truites exposées au glyphosate pur, « ce qui laisse penser que les coformulants contenus dans les herbicides entrent également en jeu ». Or, aujourd'hui, l'évaluation des risques à l'échelle européenne porte sur la substance active, et non sur le couple substance - coformulants.

L'équipe de chercheurs va poursuivre ses travaux, afin d'évaluer l'impact de cette baisse d'immunité sur la capacité des poissons à se défendre contre les infections, ainsi que les impacts sur les générations suivantes.