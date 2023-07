Le gouvernement présente une première version de son tableau de bord de la planification écologique

Le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) a publié le tableau de bord de la planification écologique, détaillant les progrès à réaliser à l'horizon 2030 dans le cadre du plan de décarbonation. Des leviers d'action et leurs objectifs chiffrés de réduction d'émissions de CO 2 sont présentés pour la plupart des secteurs, chaque année jusqu'en 2030. Ces premiers indicateurs seront en effet « complétés, dans le courant de l'année, par des indicateurs plus complets, y compris pour couvrir les autres enjeux de la planification écologique », comme la biodiversité, l'adaptation et les ressources naturelles. Ce tableau de bord concerne très peu l'outre-mer, dont chaque territoire disposera de ses propres indicateurs.

La consommation finale à usage énergétique doit passer de 1 532 TWh en 2022 à 1 258 TWh en 2030. Les émissions du secteur du bâtiment doivent être réduites de moitié entre 2022 et 2030, passant de 64 Mt équivalent-CO 2 (MteqCO 2 ) à 30 MteqCO 2 . Pour les transports, les émissions actuelles de 129 MteqCO 2 en 2022 doivent être ramenées à 92 MteqCO 2 en 2030 ; celles de l'agriculture, de 81 MteqCO 2 à 68 MteqCO 2 . Quant à la production (hors tertiaire), l'objectif affiché est de passer de 134 MteqCO 2 en 2022 à 79 MteqCO 2 en 2030.

Le Conseil national de la transition écologique (CNTE) avait présenté, le 12 juillet dernier, ses travaux de planification écologique et un plan d'action de 52 leviers. L'ensemble de la planification écologique sera présenté à la « fin de l'été », a annoncé Emmanuel Macron durant le Conseil des ministres du vendredi 21 juillet.