Le Syndicat de l'éclairage et l'Agence de la transition écologique (Ademe) ont mis à jour leur guide technique pour rénover l'éclairage des bâtiments tertiaires. Ce guide est « un document de référence » pour que la modernisation des installations d'éclairage « contribue aux objectifs de transition énergétique et dans le cadre de l'application du décret relatif aux obligations de rénovation dans le tertiaire », explique le Syndicat de l'éclairage. Rénover seulement l'éclairage est une action à « gain rapide », ajoute-t-il, pour respecter les objectifs du décret tertiaire. Ce texte impose aux gestionnaires de bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² de réduire leur consommation d'énergie finale de 40, 50 et 60 % respectivement en 2030, 2040 et 2050, par rapport à 2010 (ou une année de référence plus récente).

Ainsi, l'éclairage peut être une première étape pour entrer dans une démarche de réduction de la consommation d'énergie, « avec des solutions simples et éprouvées », indique Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment durable, en signant l'avant-propos du nouveau guide. « Moderniser l'éclairage, l'associer à des automatismes de détection de présence et d'asservissement à la lumière du jour, c'est au minimum en diviser par deux la consommation, soit réduire immédiatement de 10 % sa facture électrique globale », estime M. Pelletier.

De même, les exigences de prise en compte de la lumière du jour et de la présence, fixées par la Réglementation thermique (RT) par élément des bâtiments existants, sont « atteignables simplement grâce à la technologie LED », souligne le Syndicat de l'éclairage.

Selon le guide, la consommation pour l'éclairage des bâtiments tertiaires à usage de bureaux représenterait environ 7 térawattheures (milliards de kilowattheures), soit 18 % de la consommation totale d'électricité de ces bâtiments.